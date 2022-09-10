نائب رئيس الحركة الوطنية يقترح تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد

انطلق منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم تحت رايته 42 حزبا سياسيا، بمقر حزب «إرادة جيل» برئاسة النائب تيسير مطر، لبحث كيفية دعم المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية سبتمبر الحالي، إضافة لاستعراض رؤية التحالف تجاه الحوار الوطني، واتفق الحاضرون على دعم دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي، مؤكدين أن الدعوة تأتي في توقيت شديد الأهمية.

تحالف الأحزاب المصرية سباق في دعم المؤتمر الاقتصادي

وقال أحمد الضبع نائب رئيس الحركة الوطنية خلال كلمته، إن تحالف الأحزاب المصرية سباق في الدعوة لدعم المؤتمر الاقتصادي، خاصة أن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية.

وطالب نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بتشكيل مجلس أعلى للسياسة الاقتصادية للدولة، يختص بالتشاور ووضع القرار الاقتصادي للبلاد، كما طالب بأن يكون هناك تعاون بين أعضاء لجان الخطة والموازنة بغرفتي البرلمان، وخبراء من الاقتصاد مع وزارة المالية.