الأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب القوات العسكرية من أوكرانيا

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، روسيا الاتحادية بسحب جميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا، بعد أن تخطت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الـ 300، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية».

تأثر العالم كله بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

بدورها ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤثر على العالم بأسره، وذلك خلال كلمة لها أمام ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء اليوم.

تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا

وكسرت الأزمة الروسية الأوكرانية يومها الـ 300، وظهر التصعيد بين الطرفين بعد قصف أوكرانيا جسر القرم الذي استخدمه الجيش الروسي من أجل نقل عتاده، فيما قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ.