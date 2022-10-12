الأمم المتحدة: مصر قطعت شوطا كبيرا في زيادة الإنتاجية الزراعية

كشفت نائبة مدير مركز قمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة، سالفيا لوبينز إكرا، إنه يجب المواجهة باحترافية كاملة للأزمات الغذائية، التي تطال مختلف الدول، خاصة الدول النامية، في ظل الأزمات المتلاحقة في العالم، مثل جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

نشاط مصر لمواجهة أزمات الغذاء الفترة الأخيرة

أضافت نائبة مدير مركز قمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة، أن مصر نفذت إجراءات أكثر فعالية، من أجل حماية ملف الأمن الغذائي «في إشارة إلى مشروعات الاستصلاح الزراعي العملاقة في مصر مؤخرا»، وكذا تنظيم قمم الغذاء ومنها قمة غذاء مؤخرا، والتقت في الاجتماع اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير مركز تنسيق قمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة وعضو لجنة تيسير مجموعة التعامل مع أزمات الغذاء وشئون التمويل بالامم المتحدة، حيث يزور وزير الزراعة المصري روما في فعاليات الدورة الـ 50 للجنة الأمن الغذائي بمقر منظمة الأغذية والزراعة بإيطاليا.

سعادة بقدرة مصر على توفير الإنتاج الزراعي والحيواني

بدوره، بيّن ديفيد نابرو، عضو لجنة التعامل مع أزمات الغذاء بالأمم المتحدة، أنه سعيد بتعامل مصر مؤخرا في مجال استدامة النظم الغذائية وإتاحة الغذاء وتحديدا في مجال زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وإتاحتهم لفئات موسعة من المستهلكين في جمهورية مصر العربية، متابعا: «أتابع كل التطورات والمنجزات التي تقوم بها مصر في قضايا متعددة مرتبطة بملف الغذاء في الفترة الأخيرة».

ممثلين من مختلف القطاعات

اللقاء حضره ممثلين عن الدول المصرية من مختلف القطاعات ومنهم السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية،والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية، ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما.