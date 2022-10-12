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وزير الخارجية السعودي: يجب إيجاد طريقة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

رؤى ممدوح
02:39 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، إنّ يجب إيجاد طريقة لإنهار الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب نبأ عاجل نشرته قناة «العربية» قبل قليل.

جهود سعودية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وننذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضي، لم تتوقف جهود السعودية، لدفع أطراف الأزمة إلى مائدة الحوار لإنهاء الأزمة.

مبادرة سعودية للتوصل إلى حل سياسي

وفي وقت سابق، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي لإنهائها، ويحقق الأمن والاستقرار، وأنّ المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

 

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بقلم رؤى ممدوح