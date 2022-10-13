17 أكتوبر.. سفارات الدول الأيبروأمريكية تزور الإسكندرية لتقديم ثقافتها

تقدم 16 دولة من دول إيبيروأمريكا، للعام الثاني على التوالي، برنامجًا للأنشطة الثقافية في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر؛ بهدف التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف هذه البلدان بين عامة الناس في عروس البحر المتوسط ومصر بأسرها.

فنون بصرية ضمن فعاليات أسبوع سينما إيبيروأمريكا بالإسكندرية

وأوضح بيان للسفارة الإسبانية أصدرته، اليوم الخميس، أن البرنامج يشتمل على فنون بصرية ضمن فعاليات أسبوع سينما إيبيروأمريكا بالإسكندرية، وكذلك لقاءات أكاديمية مثل افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في مكتبة الإسكندرية حول «الاحتفالات الإيبيروأمريكية» لعرض إبداع صانعي الأفلام في 16 دولة.

عام تنظيم أول بطولة عالم لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط

وأشار البيان، إلى أنه في عام تنظيم أول بطولة عالم لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط​، ستقوم سفارات دول إيبيروأمريكا بالتعاون مع الدوري الإسباني La Liga، بإطلاق مسابقة رقمية جديدة «Campeones Iberoamericanos» التي تعني «أبطال إيبيروأمريكا».

جدير بالذكر أن البلدان المشاركة في الدورة من أسبوع أفلام الأيبروأمريكية هي الأرجنتين: «بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، أوروغواي وفنزويلا».