سفير إسبانيا: نثق في قدرة القيادة المصرية على إنجاح مؤتمر المناخ

قال السفير الإسباني لدى القاهرة، ألبارو ايرانثو جوتييريث، إن بلاده تعمل بشكل مستمر وجاد على زيادة قوة العلاقات في مختلف المجالات مع جمهورية مصر العربية، كونها دولة ذات قوة إقليمية أساسية؛ من أجل استقرار شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومنارة سياسية وثقافية للعالم العربي.

وقال السفير الإسباني، خلال الاحتفال بالعيد القومي لدولة إسبانيا، أمس الأربعاء في السفارة الإسبانية بالزمالك، إن بلاده على ثقة تامة في قدرة القيادة السياسية في مصر على إنجاح قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

سفير إسبانيا: مؤتمر سيسفر عن اتفاقيات لمصلحة الأجيال القادمة

وأشار «جوتييريث»، إلى أن فعاليات مؤتمر المناخ ستختتم باتفاقيات ملموسة وقابلة للتحقيق؛ لمواجهة التحدي المتزايد الحتمي، المتمثل في تغير المناخ، من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

سفير إسبانيا: قضية المناخ فرصة لزيادة التعاون مع مصر

وأوضح أن قضية تغير المناخ تعد مثالاً ممتازًا للتعاون بين مصر وإسبانيا في القضايا العالمية، مضيفًا: «أود أن أشكر للسلطات المصرية على التعاون المتميز الذي يربطنا، على الصعيد الثنائي وفي الإطار الأورومتوسطي، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية».