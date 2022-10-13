«السياحة»: طلب متزايد على تنظيم المؤتمرات والاجتماعات بمصر

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض IMEX AMERICA، المُقام بمدينة لاس فيجاس المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجارى بجناح مساحته 58 م2، بمشاركة عدد من الفنادق والشركات السياحية المصرية المتخصصة في سياحة الحوافز والعاملة في السوق الأمريكي.

معرض IMEX AMERICA أهم معارض المؤتمرات فى العالم

وقال ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بهيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار ورئيس الوفد المصري المشارك بالمعرض، إن معرض IMEX AMERICA، يعد واحدا من أهم المعارض المتخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات والمناسبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

مصر تتمتع بكل الإمكانات التي تجعلها قادرة على استضافة المؤتمرات

وأضاف خلال اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من ممثلي كبرى منظمي الرحلات والفعاليات وسياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي أبرز الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء الدولية، أن هناك طلب ملحوظ على المقصد السياحي المصري، من العديد من الجهات لتنظيم مؤتمرات واجتماعات به، لافتا إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الخصائص والإمكانات، التي تجعلها قادرة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى خلال تلك اللقاءات التي جرى عقدها، إلقاء الضوء على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي، إلى المقصد السياحي المصري، والحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وخاصة خلال اللقاءات مع منظمي سياحة الحوافز، ومسئولي وممثلي الشركات المتخصصة الراغبين في تنظيم أحداث وفعاليات ومؤتمرات في مصر، لتعزيز هذا النمط السياحي الهام، من خلال تقديم أنظمة جديدة ومتنوعة، لبرامج السفر المتعددة، بغرض استقطاب المزيد من المعارض الإقليمية والدولية والمؤتمرات الدولية لتقام على أرض مصر.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، بدأت فى الآونة الأخيرة، في الاهتمام بسياحة المؤتمرات، خاصة أنها تدر دخلا مرتفعا، وكل المشاركين بها من ذوي الإنفاق المرتفع.