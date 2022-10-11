«مستثمرو السياحة»: 53 ألف غرفة بشرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بجنوب سيناء، إنّ نحو 53 ألف غرفة فندقية في 160 فندقًا بمدينة شرم الشيخ، أصبحت جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 الذي ستستضيفه المدينة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمشاركة وفود من 150 دولة.

30 ألف مشارك بمؤتمر المناخ

وتابع في تصريح لـ «الوطن»: «من المتوقع مشاركة 30 ألف مسؤول بمؤتمر قمة المناخ COP27 من مختلف دول العالم، ما استدعى انتهاء فنادق المدينة من استعداداتها وباتت جاهزة لاستقبال تلك الأعداد إلى جانب اتخاذ كافة الاحتياطات حال زيادة أعداد المشاركين».

الإنترنت فائق السرعة

وأوضح «عبداللطيف»، أن فنادق شرم الشيخ ستنتهي من تركيب خطوط الألياف الضوئية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة بحلول منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن كافة المنشآت الفندقية أنهت استعداداتها السياحية والصحية لاستقبال المشاركين بمؤتمر قمة المناخ الشهر المقبل.

وأشار عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بجنوب سيناء إلى أن كافة فنادق مدينة شرم الشيخ باتت تُطبق المعايير البيئية وتستخدم الطاقة النظيفة وفقا لشهادة النجمة الخضراء، لافتا إلى أن مؤتمر قمة المناخ سيكون له تأثيرات إيجابية على الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق معايير السياحة المستدامة وهو ما سيجعلها قبلة للسياح خلال الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستستقبل للمرة الأولى قمة المناخ في دورتها 27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل ومن المتوقع مشاركة 30 ألف مشارك بينهم رؤساء دول ووزراء ومسئولين دوليين فضلا عن خبراء المناخ والمهتمين بقضايا البيئة.