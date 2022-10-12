لجنة تسويق السياحة: حفل «ريتشي» بالأقصر نقلته 145 قناة وتابعه الملايين

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إنّ حفل اليوبيل الذهبي لدار «ستيفانو ريتشي»، بالأقصر نقلته 145 قناة متخصصة في مجال الموضة والأزياء على مستوى العالم وتابعه الملايين.

«بوتشيلي»: «لم أغن في مكان أروع من هذا المكان»

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على فضائية Ten، أن أعداد متابعي الحفل على قناة المغني العالمي «بوتشيلي» الذي أحيا الحفل تخطى 18 مليون شخص، لافتا إلى أنه قال نصًا: «لم أغن في مكان أروع من هذا المكان»، مشيرا إلى أن تنظيم الحفل عاد على الدولة بـ 6 ملايين دولار، ولم يكن مسموحًا تصوير الحفل وإذاعته دون إذن الشركة.

«عثمان»: أول عرض أزياء مصاحب لأوبرا

وكشف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر أن عرض دار «ستيفانو ريتشي» بالأقصر هو أول عرض أزياء مصاحب لأوبرا في العالم، لافتا إلى أن السياحة في الأقصر اختلفت كثيرًا بعد حفل طريق الكباش، وتحويل مدينة الأقصر لعاصمة الآثار في العالم نظرًا لكونها بمثابة «متحف مفتوح».