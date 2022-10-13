إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف

أصيب 3 أطفال اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية دشاشة التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية وإصابة 3 أطفال بزراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية دشاشة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أطفال بإصابات مختلفة.

جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي للعلاج

على الفور جرى الدفع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من زياد محمد سعيد 10 سنوات، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يوسف أحمد سعيد 10 سنوات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد توفيق احمد علي 10 سنوات، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطي المركزي وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.