استئصال ورم يزن 4 كيلو من صدر مسن في المنوفية: جراحة نادرة «صور»

نجح فريق من أطباء جراحة القلب و الصدر بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور محمد الحاج علي الأستاذ المساعد بالقسم، في استئصال ورم بالصدر أبعاده 19 سم، ويزن تقريبا 4 كيلو جرام.

وأشار الدكتور محمد الحاج علي رئيس الفريق الجراحي، إلى أن المريض يبلغ من العمر 58 عامًا، يعاني من ضيق بالتنفس، وبعد عمل الفحوصات الطبية المختلفة من أطباء علاج الأورام بالمستشفيات تبين وجود ورم بتجويف الصدر وجرى وضع خطة علاج وخضوع المريض للعلاج الكيماوي لمدة 4 أشهر.

استكشاف صدري لاستئصال الورم

وأضاف أنه تم عمل عينة من الصدر التي أظهرت عدم استجابة الورم للعلاج الكيماوي، وجرى اتخاذ القرار بدخول المريض عمليات جراحة الصدر، وعمل استكشاف صدري واستئصال الورم وهي جراحة نادرة، مشيرا إلى أن المريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفيات الجامعية.

عميد كلية الطب يوجه الشكر للطاقم الطبي

من جانبه توجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية بالشكر إلي الفريق الجراحي والفريق الطبي المعاون، مؤكدا على أن مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك نخبة من أفضل الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات التي تحتاج إلي إمكانيات عالية ذات مهارة متقدمة.

وأشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن الفريق الجراحي تحت إشراف الدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وبرئاسة الدكتور محمد الحاج علي ضم كل من الدكتور إبراهيم خليل، والدكتور محمد خيري، والدكتور اسامة عبد العاطي .