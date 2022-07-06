إعادة «يد مبتورة» لشاب في جراحة نادرة استمرت 6 ساعات بجامعي بنها

«جراحة نادرة في مستشفى جامعي حكومي»، هكذا عبر فريق طبي في مستشفى بنها الجامعي عن الإنجاز الذي شهده المستشفى، والذي تمثل في إنقاذ شاب أصيب ببتر في يده بالكامل، نتيجة مشاجرة مع آخرين، حيث تم إجراء عملية جراحية استمرت 6 ساعات، بوحدة التجميل داخل قسم الجراحة بالمستشفى، وإعادة اليد المبتورة بالكامل، في إنجاز طبي لأول مرة في مستشفى حكومي وجامعي.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع فريق وحدة جراحة التجميل بقسم الجراحة في مستشفي بنها الجامعي، الذي نجح في إنقاذ شاب وإعادة يده المبتورة بالكامل في جراحة نادرة ميكروسكوبية، استمرت 6 ساعات، بعد أن تعرض لبتر يده نتيجة مشاجرة عائلية.

" href=" ">

الفريق الطبي ينجح في إعادة اليد بالكامل

وقال الدكتور محمد حسين فهمي، عضو الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، إن الفريق نجح في إنقاذ المريض من خلال جراحة نادرة، مثلت ملحمة وانجازاً طبياً في مستشفى بنها الجامعي، الذي وفر كل الإمكانيات والأطقم الطبية من أقسام الجراحة والعظام والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى، حيث وصلت الحالة وكانت تحتاج تدخل سريع، فتم فتح غرفة عمليات مباشرة، واستمرت الجراحة 6 ساعات، وبعدها ظل المريض في العناية المركزة وبعدها نقل لغرفة عادية، حتى تماثله للشفاء، وغادر المستشفى، وأكد أن إدارة المستشفى، بإشراف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، قدمت كل ماهو مطلوب لإنقاذ المريض في الحال.

الجراحة الأولى من نوعها

وقال الدكتور مصطفى عابدين، عضو الفريق الطبي، إن التحدي في هذه الجراحة هو أنها كان يجب أن يتم إجراؤها خلال أول 6 ساعات من الإصابة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم توصيل اليد المبتورة وجميع الأعصاب والشرايين والأوتار المتهالكة مع تثبيت العظام، مشيراً إلى أن المريض يحتاج للمتابعة لفترة تصل إلى 6 أشهر مع الأطباء في الجراحة والأوعية والعلاج الطبيعي، لتعود اليد لحالتها الطبيعية بنسبة تصل إلى 95%، مشيراً إلى أن المستشفى به كوادر عالية ومتميزة، ساهمت في هذا الإنجاز.

وتمكن فريق طبي بمستشفيات بنها الجامعية من إنقاذ حياة شاب في أول جراحة ميكروسكوبية، لتوصيل يد مبتورة، في حالة تُعد الأولى من نوعها بالمستشفى الجامعي، وغادر المريض المستشفى بعد استقرار حالته وتماثله للشفاء، وتم تكريم الفريق الطبي، الذي أجرى العملية الجراحية بمنتهى الدقة.

ضم الفريق الطبي مجموعة من أطباء جراحة التجميل بكلية الطب ومستشفى بنها الجامعي، من بينهم الدكتور محمد حسين فهمي، مدرس الجراحة العامة وجراحة التجميل، والدكتور مصطفى سعيد عابدين، مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة التجميل، والدكتور مصطفى شبل، طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتور أحمد شرف، طبيب مقيم الجراحة العامة، والدكتورة إسراء الباز، طبيب مقيم الجراحة العامة، بإشراف الدكتور جمال الهباء، رئيس وحدة جراحة التجميل بمستشفى بنها الجامعي.

وكرمت إدارة مستشفيات بنها الجامعية فريق الجراحة، بحضور الدكتور محمد الأشهب، عميد كليه طب بنها، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور عماد عبدالحافظ، رئيس قسم الجراحة العامة.