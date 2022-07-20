جراحة نادرة بـ«طوارئ المنصورة» لإعادة توصيل كف يد شاب: استغرقت 6 ساعات

تمكن فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الطوارئ التابع لجامعة المنصورة اليوم، تحت إشراف الدكتور أمير فكري أستاذ الجراحة العامة ومدير المستشفى، من إعادة توصيل كف يد شاب بعد بترها في مشاجرة بقرية كفر الجنينة، مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إجراء جراحة نادرة استمرت لمدة 6 ساعات، شارك فيها فريق من أطباء الجراحة وأطباء جراحة التجميل وتمكنوا من إعادة تركيب أوتار وعظام وكف اليد.

إصابة شاب ببتر في كف اليد إثر مشاجرة

وأكدت مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنها استقبلت فجر اليوم، شابًا يدعى «محمود .ع .م» ويبلغ من العمر 31 سنة، ومقيم بكفر الجنينة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، مصابا ببتر في كف اليد إثر مشاجرة، وجرى وضع خطة لإنقاذه تحت إشراف الدكتور أمير فكري أستاذ الجراحة العامة ومدير مستشفى الطوارئ.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وشارك في إجراء العملية فريق من الجراحة برئاسة الدكتور عمر شومان ومشاركة الدكتور عُمر بيومي مدرس مساعد الجراحة، والتعامل مع الحالة وتجهيز غرفة العمليات فجرًا، واستمرت العملية الجراحية نحو 6 ساعات.

إعادة تركيب كف اليد للمريض

واستعان الجراحون بأطباء جراحة التجميل وهم الدكتور بلال الغمري وروان المدثر وندى النجيري، وتم إعادة تركيب الأوتار والعظام وكف اليد، ويتماثل المريض للشفاء.