القبض على شاب أنشأ صفحة على «فيس بوك» لاستخراج شهادات جامعية مزورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التزييف والتزوير والنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والإحتيال على المواطنين.

شهادات جامعية مزورة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لإستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال إستقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (عدد 3 هاتف محمول- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين").. وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة بإستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

300 كتاب تعليمي

كما تم بإرشادهم ضبط (جاهز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على (عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين") وبإستهداف المطبعة المشار إليها تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة فى عملية الطبع"- مبلغ مالى- هاتفى محمول، وعدد 300 كتاب تعليمى تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.