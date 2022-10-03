ضبط عاطل بتهمة تزوير العملة وبيعها عبر فيس بوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن العام، أنّ أحد الأشخاص أنشأ حسابا على فيس بوك، روّج خلاله لبيع العملات المزورة، وقدرته على تزوير الأوراق الرسمية واختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى تحديد صاحب الحساب، وتبيّن أنّه عاطل، له معلومات جنائية، ومن خلال الحساب المشار إليه، نجح في النصب والاحتيال على المواطنين وتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير إيهامهم بقدرته على إتيان تلك الأفعال المشار إليها على خلاف الحقيقة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواءه على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأكد أنّه أغلق الحساب المشار إليه خشية ضبطه وإنشائه حسابات أخرى خاصة به على فيس بوك بأسماء مختلفة، استخدامها لمواصلة نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.