سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بمحافظتي الدقهلية والشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 5 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية بمحافظتي الدقهلية والشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات للعديد من الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.

نماذج أختام شعار الجمهورية من بين الأحراز

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية ومديريتي أمن الدقهلية والشرقية، جرى استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أجهزة وآلات طباعة تستخدم في طباعة نماذج أختام شعار الجمهورية، وعدد من نماذج أختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات، وعدد من نماذج أكلاشيه خاص بالعديد من الجهات، وعدد من رخص قيادة وتسيير مُزورة خالية من البيانات مُعدة لترويجها، وعدد من المُحررات المُزورة، و5 هواتف محمولة بتفريغ محتواها عثر على العديد من المحررات المزورة، وكذا معاملات مالية بأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني بين المتهمين وعملائهم، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات والمستندات لبعض الجهات وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم للتكسب من جراء هذا النشاط واقتسام المتحصلات المالية فيما بينهم والمضبوطات لاستخدامها في طباعة وتزوير تلك المحررات المضبوطة.