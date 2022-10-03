حبس عاطل 10 سنوات بتهمة تزوير إيصالات أمانة ومحررات رسمية في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل وبراءة شقيقه لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة وتبديد مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وإيهاب فاروق فتح الباب ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل.

أمر إحالة المتهمين لجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16755 لسنة 2022 جنح مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 1663 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين «أحمد ع ح» وشقيقه «محمود ع ح»، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسنوا النية، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية في أوراق 13 قضية، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها.

تفاصيل قضية تزوير إيصالات أمانة بشبين القناطر

وذكرت التحقيقات والتحريات في الواقعة أن المتهمين ارتكبا تزويراً في محررات أحد الأشخاص، وهي إيصالات الأمانة سند القضايا سالفة البيان، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أثبتا بها، على خلاف الحقيقة، استلام المجني عليهم مبالغ مالية على سبيل الأمانة من آخرين حسني النية، وذيلاه بتوقيعات عزاها زوراً للمجني عليهم سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملا المحررات المزورة المار بيانها فيما زور من أجلها بأن قدماها للموظف المختص للاحتجاج بصحة ما دون بها مع علمهما بتزويرها مرتكبين الجريمة المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين أبلغا كذباً مع سوء القصد عن واقعات القضايا سالفة البيان محل الوصف الأول ضد المجني عليهم، مدعيين على خلاف الحقيقة تبديدهم المبالغ المالية المملوكة لآخرين حسني النية، على النحو المبين بالتحقيقات.