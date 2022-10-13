محافظ الإسكندرية الأسبق: الغرفة التجارية لها دور رئيسي في نهضة مصر

قال اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الغرفة التجارية لها دور رئيسي في النهضة التجارية والصناعية في مصر، مضيفًا أن المدينة كانت ميناء تقبل النقل المائي، ولها دور تاريخي مع الاقتصاد في ثورة 1919.

يجب الشراكة بين القطاع العام والخاص

وأضاف «المهدي» في تصريحات صحفية على هامش احتفال مئوية الغرفة التجارية المصرية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية غير مسبوقة، ولها تأثير عالمي، لكن وضع مصر أفضل بكثير، وهذا يتم في حدود الإمكانيات المتاحة، موضحًا أن وجود منظمات أهلية مثل الغرف التجارية تكون حلقة وصل مهمة بين المنتج والمستهلك.

وتوقع أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لذلك من الضروري أن يكون هناك مشاركة بين القطاع العام والخاص، وبين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي لتؤتي ثمارها في المستقبل.

هناك تمكين من الدولة للقطاع المدني

وأشار إلى أن هناك إدراكا لدور المجتمع المدني ودعم من الدولة واستراتيجية تمكين للقطاع الخاص والمجتمع المدني، ورغبة لتنفيذ ذلك بشكل جيد، متابعًا أن الدولة طموحة للعمل مع المجتمع المدني بشكله الذي يؤثر إيجابًا.