محافظ الإسكندرية: توفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن اللجنة العامة لحماية الطفولة استطاعت التدخل في 1409 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة العدل، وتنفيذ 54 ندوة توعوية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بأحياء الإسكندرية، وجرى إنجاز خريطة خدمات للطفل السكندري تضم 236 خدمة للطفل.

وأوضح المحافظ أن اللجنة أجرت دراسة 782 قضية خلال عام 2022، بشأن إخراج الأطفال من مرحلة الخطر، خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما بين أعوام 2020 و2022.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لعام 2022م، لمناقشة موضوعات اللجنة وجدول أعمالها لاتخاذ القرارات اللازمة ومناقشة تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.

التدخل مع 1112 بلاغا لنجدة الطفل خلال العام الجاري

وأضاف الشريف في كلمته، أن اللجنة تدخلت في عدد 1112 بلاغا من خلال خط نجدة الطفل حتى الآن من عام 2022 فقط، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التوعية للأطفال في مجالات مناهضة الختان ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، الابتزاز الإلكتروني والزواج المبكر وأشكال الاساءات للأطفال.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وأوضح أن الإسكندرية رائدة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التي يتعرضون لها.

تكثيف العمل وزيادة الجهد خلال الفترة القادمة

وأشاد محافظ الإسكندرية بتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وجميع العاملين في مجال الطفولة والأمومة بالتعاون مع المجتمع المدني، وشدد على جميع المسئولين بضرورة تكثيف العمل وزيادة الجهد خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف أو المشكلات التي يتعرض لها.

وناقش المحافظ الإنجازات التي قامت بها اللجنة العامة لحماية الطفولة ولجان الطفولة على مستوى الأحياء، وكذلك الاحتياجات والتحديات التي تواجه تلك اللجان، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تذليلها.

أجندة عمل شهرية بأنشطة لجنة الطفولة

كما طالب المحافظ مدير الوحدة العامة للجنة العامة بتجهيز أجندة عمل شهرية بكافة أنشطة اللجنة وخاصة ما يخص تنفيذ السياسة العامة للجنة وتحقيق جميع الأهداف المنوط بها والعمل على توعية المواطنين بلجان الحماية ومقراتها وقانون الطفل بطرح أليات العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات لإنجاح السياسة.

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة مبادرة عام دراسي «دون تسرب - دون عنف»، بالمحافظة، والتقارير الإرشادية لخط نجدة الطفل وتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل، وكذلك بلاغات خط النجدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، والمجتمع المدني، و أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة.