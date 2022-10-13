26 جامعة مصرية داخل تصنيف التايمز 2023 العالمي.. 5 مؤشرات للمنافسة

أعلن اليوم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للجامعات 2023 الذي يضم مؤسسات البحث العلمي بدول الاقتصاديات الناشئة حول العالم.

أوضح أن التصنيف يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية بكل جامعة بداية من التدريس والبحث العلمي والاستشهادات والنظرة الدولية للمؤسسة التعليمية ودخل الصناعة بالمؤسسة فضلا عن 13 مؤشرا فرعيا يتنوعون ما بين حجم الجامعة وأعداد الموظفين والطلاب ومكانة البحث العلمي بها حيث يشترط لدخول التصنيف أن تتصف الجامعة أو المؤسسة العلمية بالصفة البحثية وأن ينشر لها أكثر من 1000 بحث عالميا بداية من 2017 حتى 2021.

26 جامعة مصرية بتصنيف التايمز 2023

ضم تصنيف التايمز 2023 للجامعات، 26 جامعة ومؤسسة علمية مصرية حصلت جميعها على مراكز متفاوتة ما بين 1799 جامعة على مستوى العالم شملها التصنيف، يغطى تصنيف التايمز البريطاني الجامعات والمؤسسات العلمية داخل 104 دولة على مستوى العالم.

3 جامعات مصرية بأول 500 جامعة بتصنيف التايمز

وحصدت الجامعات المصرية ثلاثة مراكز في الترتيب من 400 حتى600، وهى جامعات أسوان ودمياط وكفر الشيخ، ثم حصلت جامعات بنها والفيوم والمنصورة والمنيا على ترتيب ما بين 600 حتى 800، فيما حصل على ترتيب ما بين 800 حتى 1000 بتصنيف تايمز البريطاني للجامعات 9 جامعات مصرية هي جامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية وجامعة بنى سويف وجامعة قناة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة القاهرة، بالإضافة للجامعة الأمريكية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

10 جامعات بتصنيف تايمز ما بين 1000 حتى 1500

كما احتلت 6 جامعات مصرية التصنيف من 1000 حتى 1200 وهى جامعة سوهاج، وجامعة عين شمس وجامعة جنوب الوادي، وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية وجامعة بورسعيد، بينما كان هناك 4 مقاعد لأربعة جامعات مصرية بالتصنيف من 1200 حتى 1500 وهى جامعة حلوان والجامعة الألمانية والجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.