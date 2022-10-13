«التعليم العالي» تكشف أسباب تقدم الجامعات في تصنيف «التايمز» 2022

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقدم عدد من الجامعات المصرية اليوم في التصنيف البريطاني «التايمز»، هو بمثابة خطوة إيجابية وتحسب للجامعات في تحسين تقدمها، موضحا الأسباب التي أدت إلى تقدم الجامعات في التصنيف.

أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التصنيف يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية وهي بيئة التعلم، البحث العلمي من حيث السمعه والدخل وكذلك الحجم، بجانب النظرة الدولية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، وكذلك الاستشهادات ومدى تأثير البحث، وودور الجامعات في نقل المعرفة.

شروط التقدم في التصنيف العالمي

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من العوامل الأخرى للارتقاء والتقدم في التصنيف منها أن تكون الجامعة تعليمية بحثية، بجانب نشرها 1000 بحث في المجلات المفهرسة عالميا على الأقل وذلك خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 وبحد أدنى 150 بحثا في العام.

وأكد أن التعليم العالي والجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة حقق قفزة وتقدم غير مسبوق بمختلف المجالات العلمية والبحثية يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.

استراتيجية بحثية علمية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة انتهجت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية بحثية علمية ساهمت في الارتقاء بمكانتها في التصنيفات العالمية، والتي منها التقدم في تصنيف التايمز البريطاني، مشيدا بالدور الفعال لمنسوبي الجامعة من أعضاد هيئة التدريس والطلاب والعاملين، مشيرا إلى أن التقدم في التصنيفات يسهم في الارتقاء دوما بالمنظومة التعليمية وبما يحقق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة.

أوضح أن زيادة النشر العلمي للأبحاث والاستشهادات وربط البحث بالصناعه وقضايا المجتمع أبرز الأسباب للارتقاء بالتصنيفات للجامعة.

انتظام الدراسة في كل الجامعات

وأضاف «دسوقي»، في تصريحات لـ«لوطن»، أن الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022 تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.