مدير «الفنية العسكرية»: نتعاون مع جامعات مصرية وصينية لإطلاق قمرين صناعيين تعليميين

أكد اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن عملية التطوير الشامل في الكلية لا تتوقف بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة، نظراً إلى أن التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات الحرجة لا يتوقف على الإطلاق.

وأضاف مدير الكلية الفنية العسكرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الحروب الحديثة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والحرجة، لذا يتم تخريج ضابط قادر على الحفاظ على المعدات، والدعم الفني لأنظمة التسليح في القوات المسلحة، ومن ثَم الحفاظ على الكفاءة القتالية لوحدته وتشكيله.

وكشف عن إنشاء أول قسم لهندسة الفضاء في مصر داخل الكلية الفنية العسكرية، مشيراً إلى أن هدفه هو تأهيل ضابط مهندس قادر على التعامل مع الأقمار الصناعية، وتحليلها، وتصميم مهام للأقمار الصناعية.

وأشار إلى وجود تعاون بين الكلية ومعظم الجامعات المصرية، وجامعة صينية، لإطلاق أول قمرين صناعيين تعليميين، بحيث يستطيع الطلاب تعلم أسلوب تصميم تلك الأقمار، والتدريب العملي عليها، بدعم من أكاديمية البحث العلمى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اللواء دكتور إسماعيل كمال: اهتمام كبير بالمركبات والغواصات غير المأهولة والطائرات بدون طيار

وأشار إلى حرص الكلية على المشاركة في مسابقات على أعلى مستوى عالمي، في مجالات الطائرات بدون طيار، والمركبات غير المأهولة، حيث تعتبر الكلية أن المشاركة في المسابقات جزء من التأهيل العملي للطلبة، وتطبيق العلوم النظرية.

وأوضح أن الكلية الفنية العسكرية تنظم مسابقة باسم الفريق إبراهيم سليم، مؤسس الكلية، بشأن الأنظمة غير المأهولة، مثل الطائرات بدون طيار والغواصات والمركبات غير المأهولة، ولدينا عضو هيئة تدريس، فاز بجائزة فضية في معرض جنيف للابتكار، وذلك عبر تصنيع مركبة غير مأهولة يمكن استخدامها في عمليات البحث والابتكار.

وأشار إلى أن هناك كثيراً من أفكار طلبة الكلية، ومشروعات التخرج فيها تمت ترجمتها لبحوث عملية لصالح قواتنا المسلحة الباسلة، موضحا أن الكلية تختار الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة، وباختبارات تفضيلية وتأهيلية، للاطمئنان لمستوى الطالب الجيد، ثم يتم تأهيل وتدريب الطالب، مع الاهتمام بعضو هيئة التدريس، كما تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إرسال بعثات خارجية.

وقال إن 95% من أعضاء هيئة التدريس في الكلية حاصلون على دكتوراه من الخارج من دول العالم المتقدم، كما تحرص إدارة الكلية على تطوير البيئة التعليمية والمناهج الدراسية، ليتم تجديدها كل 5 سنوات، لمواكبة التطوير في نظم التسليح.