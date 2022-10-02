أستاذ مناخ: مصر استخدمت طاقة صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق، إنّ مؤتمر COP 27 عندما ينعقد على أرض مصر، يجب أن تكون هناك نماذج قديرة وواقعية لتقديمها خلال المؤتمر، وبالتالي كان على مصر تنفيذ العديد من المشروعات قبل انعقاد المؤتمر بـ4 أعوام، وذلك بأن تكون المشروعات استثمارية وصديقة للبيئة، إذ يجرى فيها تجنب الطاقة البدائية واستخدام طاقة صديقة للبيئة.

حق التنمية المستدامة

وأضاف «قطب» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن، عبر قناة «اكسترا نيوز»: «لنا الحق في التنمية المستدامة مثل أي دولة أخرى، وبالتالي، التنمية المستدامة في حاجة إلى تمويل كبير جدا، ونحن دولة نامية، وفي قارة أفريقيا، لدينا من الإمكانيات المادية القليل، مقارنة بدول أوروبا، واحتياجاتنا من الطاقة مثلما تحتاج أوروبا.

التنمية المستدامة تحتاج إلى تكلفة مالية عالية جدا

وتابع أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق، أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تكلفة مالية عالية جدا، وعندما ينعقد مؤتمر COP 27 لا بد من تقديم نماذج واقعية ومشروعات استثمارية تعرض على أعضاء المؤتمر بالكامل لأن مصر استخدمت الطاقة الصديقة للبيئة في خفض الانبعاثات الكربونية على الرغم من أنها لم تكن من الدول المصدرة للانبعاثات.

وأشار إلى أن مصر نموذج تنموي في أفريقيا والعالم في تقديم إنجازات كبيرة لاستراتيجية وطنية وذلك للمؤتمر على الأراضي المصرية، موضحًا أن التغيرات المناخية تعني التغير في عناصر المخ، وما حدث في الأعوام الماضية أن هناك ارتفاع في درجة حرارة الأرض، ما يعزي إلى النشاط البشري.

وأكد أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض يؤديان إلى ظواهر خطيرة منها الأعاصير التي قد تدمر دولا، بالإضافة إلى كثرة تكون السحب وغزارة الأمطار التي تسبب فيضانات كبيرة والسيول على المناطق الجبلية ودمار المحاصيل الزراعية، وأمراض كثيرة يصاب بها الإنسان خلال فترات الصيف والموجات شديدة الحرارة والتيفود وانتشار البعوض.