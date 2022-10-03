خبير يوضح الفرق بين الاقتصاد الأخضر والأزرق.. «تنمية مستدامة وتقليل الانبعاثات»

قالت الدكتورة منال محمود خيري، أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، إنّ المؤتمر الذي سيبدأ فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام، يناقش أثر التغيرات المناخية على العديد من المجالات، ومنها الزراعة والنباتات والصحة والسياحة وكذلك الاقتصاد.

الفرق بين الاقتصاد الأخضر والأزرق

وأضافت «خيري» في حوار ببرنامج «مصر جميلة»، المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ ملف الاقتصاد سيتضمن مناقشة محاور مهمة تتعلق بتمويل العمل المناخي، والثقافة الاستهلاكية المستدامة، وكذلك الاقتصاد الأزرق، مفرّقة بين «الاقتصاد الأزرق» الذي يعمل في إطار التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية، والمعني بالحفاظ على استدامة الموارد المائية وتقديم خدمات لوجستية، و«الاقتصاد الأخضر» المعني بالاقتصاد الصديق للبيئة الذي يقلل الانبعاثات الكربونية ويعتمد على الطاقة النظيفة.

وأوضحت أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، أنّ الاقتصاد الأخضر مصطلح مرادف لاقتصاديات البيئة الذي تبنّته الأمم المتحدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة 2008، وتبنّته الجمعية العامة بعد ذلك 2009، وبدأ تداوله بصورة كبيرة بعد إطلاقه كعنوان للمؤتمر الرئيسي بـ«ريو دي جانيرو».

مصطلحات بيئية جديدة

وتابعت أنّ الاقتصاد الأخضر يستهدف القضاء على أو خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على الموارد الطبيعية، وقائم على استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى تداول العديد من المصطلحات المنبثقة من الاقتصاد الأخضر، منها إعلام أخضر وتسويق أخضر وإنتاج أخضر وسياحة خضراء.

اهتمام المؤتمر بمناقشة «السياحة الخضراء»

ولفتت خيري، إلى أنّ المؤتمر يناقش مفهوم السياحة الخضراء، وهو أحد مجالات الاقتصاد الأخضر، موضحة أنّ المقصود به هو السياحة التي تراعي الجوانب البيئية.

وأشارت إلى أنّ تغطية محور التغيرات المناخية والسياحة بالمؤتمر، إضافة إلى سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، موضحة أنّ أماكن السياحة الخضراء تحرص على عدم استخدام السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري، واستخدام السيارات الخضراء بدلًا منها، كما يتم استخدام الطعام المحلي للطعام، والتخلص من بقايا الطعام بطريقة آمنة تجنب الكائنات الأخرى تناولها، إضافة إلى أنّها تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.