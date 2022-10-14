عمدة مدينة فيجاك من مكتبة الإسكندرية: الفرنسيون يعشقون الحضارة المصرية

كشف عمدة مدينة فيجاك الفرنسية، ميلينجر، عن قوة العلاقات بين دولتي مصر وفرنسا في مختلف المجالات منوها أن الشعب الفرنسي يعشق الحضارة المصرية الأصيلة المعاصرة.

وأوضح عمدة مدينة فيجاك الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مؤتمر بعنوان الهيروغيلفية في القرن الواحد والعشرين في مقر مكتبة الإسكندرية التي تحتفل بمرور مائتي عام على فك روموز حجر رشيد بحضور علماء ومتخصصين مصريين وفرنسيين، عن عشقه لمصر.

تبادل علمي قوي بين مصر وفرنسا

ولفت ميلينجر، إلى أن مصر وفرنسا بينهما تبادل علمي أكاديمي قوي خاصة فيما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة، موضحا أنه افتخر بوجوده في مكتبة الإسكندرية التي يراها منارة العلم والحضارة العالمية لحضور المؤتمر الدولي الخاص بالاحتفال بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد، كاشفا عن زيارات مصرية مستمرة من الباحثين المصريين لفرنسا ومدينة فيجاك تحديدا التي توجد جنوب غرب دولة فرنسا من أجل الاستمرار في الدراسة والتعرف على أسرار الحضارة المصرية التي تكشفت مع وجود الفرنسيين في مصر من قبل.

مؤتمرات مستمرة بين الجانبين المصري والفرنسي

وينظم مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية مؤتمرات ومعارض بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومتحف شامبليون في مدينة فيجياك الفرنسية.

تاريخ اكتشاف حجر رشيد

وتم اكتشاف حجر رشيد في عام 1799 في حصن تواجد به الجيش الفرنسي في مصر في مدينة رشيد الواقعة على الدلتا بمصر واستطاع شامبليون التوصل إلى أسرار اللغة المصرية القديمة.

استضافة معرض إنجليزي لقطع هامة

وسيعرض متحف «بريتيش ميوزيوم» البريطاني مئات القطع التي أدت لحل سرّ هذه الكتابة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس براس مساء اليوم الخميس، يأتي هذا العرض في الوقت الذي يطالب المصريون بإعادة الحجر إلى بلده الأم بعد تواجده لعقود في فرنسا.