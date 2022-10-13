فرنسا ترسل شحنات غاز إلى ألمانيا لسد فجوة توقف «الروسي»

أعلنت فرنسا أنّها أرسلت شحنات غاز لأول مرة إلى ألمانيا، لسد فجوة توقف الغاز الروسي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

توقف تصدير الغاز الروسي لألمانيا

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، استئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر الجزء السليم من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وقال في كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في موسكو، إنّ الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، إذا كانوا يريدون ذلك فيمكن تشغيل الصنابير وهذا كل شيء.

وذكرت ألمانيا أنّها لن تأخذ الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي أصبح نقطة اشتعال في أزمة أوكرانيا، وردا على سؤال عما إذا كانت برلين ستستبعد استخدام نورد ستريم 2 ، أجابت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان بـ«نعم».