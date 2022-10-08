صحفية في باريس: طوابير البنزين في فرنسا سببها إضراب عمال المصافي

قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية في باريس، إن الطوابير على البنزين في فرنسا ليس لها علاقة بأزمات قد تكون في الوقود تعانيها الدولة الفرنسية أو الوضع الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تلك الطوابير خاصة بإضراب عمال المصافي الرئيسية التابعة لشركة توتال، ما اضطر الرئيس الفرنسي أن يدعو الناس للتهدئة.

بدوي: الرئيس الفرنسي طالب الفرنسيين بعدم الهلع

وأضافت «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس الفرنسي طالب الفرنسيين أن يرفع شعارا في كلمته «لا للهلع» وطالب من العمال المضربين مناقشة مطالبهم للعودة للعمل مع نقاباتهم.

بدوي: الشتاء بعد المقبل سيكون صعبا

واستطردت: «فيما يخص الطاقة فالمشكلة ليست مشكلة الشتاء الذي ينتظره الجميع، ولكن رئيسة الوزراء قد طمأنت المواطنين للشتاء المقبل، وأكدت أن المشكلة قد تبدأ مع بداية فصل الشتاء بعد المقبل، وبالتالي فهناك إجراءات صارمة ودعوات حقيقية لترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الدولة».

وأوضحت أن ترشيد استهلاك الطاقة لا يعني التصرف بحكمة داخل المنزل وحده، ولكن سيتم ذلك من خلال جهد جماعي من كل الفرنسيين سواء كان المواطن أو المسؤولين أو المؤسسات وكل الجهات، وجميعهم عليهم عبء كبير خلال الفترة الحالية، «هناك دعاوى مستمرة لجهد جماعي ضخم بهدف تخفيض استهلاك فرنسا من الطاقة».

وتابعت: «نتوقع الأسوأ في الشتاء بعد المقبل، وبالتالي فلا بد من الاستعداد اليقظ الحذر كما قالت رئيسة الوزراء في خطابها للشعب الفرنسي».