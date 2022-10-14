سلطنة عمان تهنئ عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا جديدا للعراق

هنأ سلطان عمان، هيثم بن طارق، أمس الخميس، عبد اللطيف رشيد لانتخابه رئيسا جديدا للعراق، وبعث ﺴﻠﻄﺎﻥ البلاد ﺑﺮﻗﻴﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔ إلى الأخير ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ انتخابه وأدائه اليمين الدستورية ﺭﺋﻴﺴًﺎ جديدًا لجمهورية العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأﻋﺮﺏ السلطان هيثم بن طارق، عن ﺻﺎﺩﻕ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟرشيد ﺑﻤﻮﻓﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ يوفق الرئيس العراقي الجديد ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ كافة تطلعات العراقيين ﻧﺤﻮ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.

ترحيب أمريكي بانتخاب «رشيد» رئيسا للعراق

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة «الخارجية الأمريكية»، ترحيب الولايات المتحدة بانتخاب عبد اللطيف رشيد، رئيسا جديدا للعراق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تشكيل حكومة عراقية

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، عن عزمه تشكيل حكومة عراقية قوية، مشيرا في كلمة تليفزيونية، إلى سعيه لإجراء انتخابات محلية ونيابية.

وكان السوداني، تعهد في وقت سابق، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلاد وخدمة العراقيين وحفظ الأمن والاستقرار، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.