بعد زيارة رئيس الوزراء.. تعرف على موعد افتتاح مشروعات تطوير شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نجاح زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا تتعلق بالمناخ.

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أشاد بالأعمال التجارية بأيدي مصرية علي أرض السلام، موضحا أن مدينة شرم الشيخ أصبحت تليق بهذه القمة بعد تنفيذ 31 مشروعا في أقل من 6 أشهر.

8 محطات لرئيس الوزراء في شرم الشيخ

أكد محافظ جنوب سيناء إن رئيس الوزراء رافقه في الزيارة التي جرت ظهر أمس وزراء الطيران، السياحة، البيئة، الإسكان، واستمرت الجولة 6 ساعات تفقد خلالها عدد من المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، تضمنت الزيارة 8 محطات هي:

１- مطار شرم الشيخ الدولي وأصبح يسع 10 ملايين راكب سنويا بعد عمليات التطوير.

２- حديقة السلام البيئية والتي تستضيف فعاليات المنطقة الخضراء.

３- المنطقة الزرقاء والتي تقع بجوار قاعة المؤتمرات علي مساحة 10 آلاف متر مربع وتتبع الأمم المتحدة.

４- قاعة المؤتمرات الدولية التي تستضيف قمة المناخ.

５- افتتاح فندقين اخضرين حاصلين علي الشهادة البيئية بطاقة 589 غرفة.

６- الممشي السياحي الجديد بطول 6 كيلو متر.

７- الحديقة المركزية وعدد من الميادين والطرق الحديثة.

８- تطوير سقالة وخليج نعمة بشرم الشيخ.

افتتاح مشروعات

قال اللواء خالد فودة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي تقرر افتتاح كافة المشروعات بشرم الشيخ قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر المقبل، على أن تكون جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر بشرم الشيخ.

وتابع أن «مدبولي» خلال الزيارة بضرورة حسن معاملة السياح وضيوف القمة لأنها فرصة جيدة لزيادة السياحة.