مباحث حلوان تضبط المتهمين بالتعدي على سائق توك توك بأسلحة نارية

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على سائق توك توك، متهم بالتعدي على زميله بسبب أولوية تموين البنزين في عرب الوالدة دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من مستشفى الصفا التخصصي إخطارًا بوصول المصاب «أحمد ع.س» 23 سنة، سائق توك توك توك ومقيم بصلاح سالم، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس، وإصابات متفرقة بأنحاء مختلفة في الجسد، وحالته حرجة.

وانتقلت قوة من الوحدة وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجره بالأيدي بين المصاب و«أحمد م» وشهرته «زلوع» 26 سنة، عاطل مقيم في عزبة الوالدة، وله معلومات جنائية، و«عبدالحميد م»، 27 سنة، سائق توك توك توك.

مشاجرة في بنزينة

وتبين أن الواقعة بسبب أولوية الدور في تموين التوك توك قيادة المجني عليه، وتوك توك الآخر في محطة بنزين، وتشاجر المتهمان مع المجني عليه، وتعديا عليه محدثين إصابته باستخدام أسلحة نارية.

وضبط المتهم الأول بحوزته طبنجة صوت معدلة بلى، والثاني بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 م، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتابشر النيابة العامة التحقيقات.