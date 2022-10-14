كنائس بريطانيا تحذر ليز تروس من خطورة نقل سفارة لندن إلى القدس المحتلة

حذرت عدد من الكنائس في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية برئاسة ليز توس من خطوة نقل سفارة لندن من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في ظل مخاوف من تكرار ما حدث من توترات عقب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية، بحسب ما نقل موقع «تشرش تايم» البريطاني.

وفي عام 2018، تم نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس، تماشيًا مع السياسة التي دعا إليها الرئيس ترامب عندما تم انتخابه بشأن موقع السفارة، فيما أخذت ثلاث دول أخرى نفس الخطوة وهي هندوراس وجواتيمالا وكوسوفو.

زعماء دينيون وسياسيون يرفضو نقل السفارة البريطانية إلى القدس

وذكر الموقع أن رئيس أساقفة كانتربري انضم إلى الزعماء الدينيين والسياسيين في الإعراب عن القلق بشأن احتمال نقل المملكة المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وقال المتحدث باسم رئيس الأساقفة جاستن ويلبي، إن رئيس الأساقفة قلق بشأن التأثير المحتمل لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قبل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت عن احتمال نقل السفارة البريطانية إلى القدس خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. وقال بيان داونينج ستريت إن السيدة تروس أخبرت السيد لابيد أنه سيتم إجراء مراجعة للموقع الحالي.

توجه يخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة المقدسة

ويعرض احتمال نقل سفارة المملكة المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل القادة الدينيين والسياسيين، إذ أعلنت أمس كنيسة اسكتلندا أنها ساهمت في رسالة خاصة إلى السيدة تروس، يوم الثلاثاء، تطلب منها الحفاظ على التزام جميع الدول باحترام الوضع الراهن التاريخي للمدينة المقدسة، بما يتوافق مع بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبحسب ما ورد وقع على الرسالة أيضًا ممثلون من كنيسة إنجلترا والكنيسة الإصلاحية المتحدة والكنيسة الميثودية وكويكرز وكريستيان أيد، وكنائس ومنظمات أخرى.

كنيسة إسكتلندا ووستمنستر تنضمان للمنتقدين

وفي بيان، قال مدير الجلسة العامة لكنيسة اسكتلندا، الدكتور إيان جرينشيلدز، يوم الخميس، إن كنيسة اسكتلندا تدعم باستمرار الحل التفاوضي للاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، التي تشمل القدس الشرقية، وإن إجراء المملكة المتحدة الأحادي لنقل سفارتها لن يدعم الجهود الرامية إلى رؤية حل سلمي طويل الأمد لهذا الظلم التاريخي.

ويوم الخميس من الأسبوع الماضي، كتب رئيس أساقفة وستمنستر، الكاردينال فنسنت نيكولز، إلى السيدة تروس للتعبير عن القلق العميق بشأن الاقتراح، وقال الكاردينال نيكولز، إن مثل هذا النقل لسفارة المملكة المتحدة من شأنه أن يضر بشكل خطير بأي إمكانية لتحقيق سلام دائم في المنطقة ولسمعة المملكة المتحدة الدولية.