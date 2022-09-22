رئيس وزراء بريطانيا تفكر في نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس

كشفت رئيس وزارء بريطانية، ليزا تراس، عن تفكيرها في نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى منطقة القدس المحتلة، وفقا لما أوردته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت تراس، قالت بالفعل إنّها تدرس هذه الخطوة حتى قبل تعيينها لتحل محل بوريس جونسون بمساعدة الحكومة البريطانية، ما يُعد دليلا فريدا على دعم إسرائيل، إذ لم يدلِ أي زعيم بريطاني آخر بتصريحات مماثلة.

علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون، أنّ العلاقات الوثيقة مع المملكة المتحدة ستستمر وتنمو تحت قيادة تراس. وبعد فوز «تراس»، هنأها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، على تعيينها، معربا عن ثقته في أنّ العلاقات بينهما ستصل تحت قيادتها إلى آفاق جديدة.