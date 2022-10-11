مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال ببلدة عناتا في القدس المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في «ضاحية السلام» ببلدة عناتا في القدس المحتلة، فيما قامت القوات الإسرائيلية، تقوم بتفجير أبواب المحال التجارية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين في قرية العيسوية، واعتقلت المقدسي أيمن سرندح.

وفي وقت سابق، انطلقت دعوات للحشد والرباط في «المسجد الأقصى المبارك»، بدءًا من اليوم الثلاثاء، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة «عيد العرش».

استشهاد طفل فلسطيني «12 عاماً» متأثراً بجروح بالغة أصيب بها في 28 سبتمبر الماضي

واستشهد طفل فلسطيني يدعى محمود سمودي «12 عاماً» متأثراً بجروح بالغة أصيب بها في 28 سبتمبر الماضي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

وبارتقاء سمودي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 165، منذ بداية العام الجاري 2022.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، على إثر اعتداء المستوطنين عليهم في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية إن مستوطنين مسلحين، تحت حماية قوات الاحتلال، اعتدوا على الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الفارغة، وبغاز الفلفل، في حي تل الرميدة، وشارع الشهداء، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين.

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين اثنين غرب «سلفيت»

وأصيب فلسطينيان اثنان، بعد اعتداء مستوطنون على عائلة أثناء قطفها ثمار الزيتون في «خلة حسان» غرب محافظة سلفيت، كما أصيب فلسطينيان بجروح عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية السلام شمال شرقي مدينة القدس المحتلة

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من قرية دير نظام، شمال غربي مدينة «رام الله».