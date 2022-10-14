قانوني يوضح عقوبة المتهمين باستخراج شهادات جامعية مزورة.. تصل إلى السجن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بإنشاء إحدى الصفحات على «فيس بوك»، وروجوا لاستخراج شهادات جامعية مزورة لدرجة الماجستير والدكتوراه، ونسبوها إلى الجامعات؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي هذا الصدد، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، العقوبة التي تنتظر المتهمين وكل من تسول له نفسه أن يرتكب أي جريمة تخص التزوير، قائلًا إنّهم سيواجهون عقوبة السجن المشدد، وهي العقوبة التي شرعها قانون العقوبات لتهمة التزوير، وفقًا لما نصّت عليه المادة 211.

عقوبة التزوير

وأضاف «ناجي»، أنّ القانون نص على أن يعاقب: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أي فعل تزوير، وذلك أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو دفاتر وسجلات أو وثائق أو تقارير ومحاضر وغيرها، من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين»، تقع عليه عقوبة السجن المشدد.

وأشار المحامي إلى أنّ المادة 212 من القانون، نصت على أنّ «كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير، تقع عليه عقوبة السجن المشدد، أو عقوبة بالسجن 10 سنوات»، ووفقًا لنص المادة 214 «يعاقب كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة، وكان يعلم بتزويرها، فتقع عليه عقوبة السجن المشدد، أو السجن لمدة 3 لـ 10 سنوات، وإذا ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة الأشد، فمزور شهادات الثانوية العامة، أو أي شهادات دراسية أخرى، قد تصل عقوبته لـ 10 سنوات».