القبض على عاطل أنشأ صفحة لبيع الأدوية المحظورة على «فيس بوك»

القت الاجهزة الامنية القبض على ضبط عاطل لقيامه بإنشاء صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية غير المصرح بتداولهاأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بإنشاء صفحة على مــوقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بـوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

9555 قرص دوائى

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وقام رجال الشرطة ضبطه ، وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها بقصد ترويج الأدوية غير المصرح بتداولها، وأرشد عن مخزن ضُبط بداخله 9555 قرص دوائى ، مبلغ مالى، هاتف محمول وأقر بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر

كما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات وهواتف محمولة وأجهزة لوحية مقلدين داخل مخزن بالقاهرة حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بإنشاء صفحة عبر مــوقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بـوك" وإستخدامها فى الترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مسجلة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن مخزن تم إستهدافه وضُبط بداخله ١٣٥ علبة أدوية "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- ٣٨ "هاتف محمول، تابلت" مقلدين- مبلغ مالى- دراجة نارية "ملك أحدهما"- عدد ٢ جهاز حاسب آلى "لاب توب" يستخدمان فى التواصل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى و هاتفى محمول.

وأقرا بقيامهما بالترويج لبيع أدوية وهواتف محمولة "بدون ترخيص" وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما والدراجة لتسهيل تحركاتهما.