ضبط شخص بتهمة إنشاء صفحة على فيس بوك لبيع أدوية مجهولة المصدر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص، مقیم بمحافظة الجیزة، بتهمة إنشاء صفحة على فيس بوك، لاستخدامها لترویج وبیع أدویة مجھولة المصدر ومھربة جمركیا وغیر مسجلة، بقصد تحقیق أرباح غیر مشروعة.

ضبط المتهم

عقب تقنین الإجراءات تم استھدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة ناریة ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته 555,21 ألف قرص دوائي، ومبلغ مالي، وھاتف محمول.

وبمواجھته اعترف بإنشائه الصفحة المُشار إلیھا بقصد ترویج الأدویة المھربة جمركیا، والتصرف فیھا بالبیع لعملائه لتحقیق أرباح غیر مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.