فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة وشارع بنطاق حي غرب المنصورة، وهي منطقة شارع عبد الحي المتفرع من الترعة وشوارع النخلة ونبیل رستم والوحدة العربية من سندوب، وذلك غدا السبت 15 أكتوبر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بالمنصورة

بينما سيتم فصل التيار الكهربائي أيضا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 صباحا عن مساكن العبور ومساكن البشطمير وتقسيم علي الجمل وشارع أحمد ماهر وشارع سامي الجمل وشارع الأديب وشارع عبد السلام عارف وشارع الترعة ومنطقة 6 أكتوبر.

إجراء صيانة دورية

وأوضح متولي عبد العال، رئيس حي غرب المنصورة، في بيان، أن قطع الكهرباء يأتي لإجراء أعمال الصيانة بمحلات الكهرباء الرئيسية بالحي، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين بالشركة، والذي يتم بصفة دورية وفي إطار زمني تحدده الشركة.

صيانة لمدة أسبوع

وأضاف رئيس حي غرب المنصورة، أن صيانة المحولات بشركة كهرباء الدلتا ستستمر لمدة أسبوع بالتبادل بين المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء.

وطالب رئيس حي غرب، المواطنين وأصحاب المخابز وغيرهم في المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المذكورة.