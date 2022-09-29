غدا.. قطع الكهرباء عن 13 منطقة لمدة 4 ساعات في المنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، فصل الكهرباء صباح غدًا الجمعة، عن 13 منطقة بنطاق مدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء المغذية لتلك المناطق، بمعرفة قطاع كهرباء جنوب الدقهلية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 9 صباحًا في نفس اليوم.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي، هي 7 مناطق بنطاق حي شرق المنصورة وهي: «منطقة المختلط بالكامل وكافة المنشآت الحيوية بهذه المنطقة، وكذا محطة الصرف الصحي بعزبة عقل، ومنطقة توريل القديمة، ومنطقة كفر البدماص، وشارع الجيش وكافة المنشآت به، وشارع الاتوبيس القديم، ومساكن الشناوي»، بالإضافة إلى 6 مناطق بنطاق حي غرب المنصورة وهى: « شارع الجمهورية، وشارع المدير، وشارع سيدي حالة، ومنطقة الطميهي، ومنطقة ميت حدر، وشارع بورسعيد بالكامل».

مناشدة للمواطنين

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، والمصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.