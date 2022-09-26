خطوات تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2022.. اتحرك فورا قبل قطع الخدمة

تتيح شركات توزيع الكهرباء الـ9 في جميع أنحاء الجمهورية إمكانية تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة بدلا من قطع الخدمة أو رفع العداد من خلال بعض الخطوات البسيطة، تسهيلا على المواطنين الذين تتراكم عليهم فواتير الخدمات الأساسية، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة:

تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة.. الأوراق المطلوبة

اشترطت شركة الكهرباء، حضور صاحب العداد الراغب في تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، أو من ينب عنه بتوكيل عام، إلى أقرب فرع للشركة، بعد تجهيز المستندت الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء.

- آخر فاتورة مدفوعة.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

خطوت تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة 2022

بعد تجهيز المستندات المطلوبة لـ تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، يمكن للمتقدم التوجه إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، ثم الذهاب للموظف المختص واتباع الخطوات الآتية:

- يطلب من الموظف الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- إذا لم يكن قد تم إصدار أي فواتير، فسوف يطلب منك تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

- سوف ترسل الإدارة موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

- بعد صدور الفواتير المتراكم للكهرباء، سوف يطلب من المشترك دفع قيمة آخر فاتورة كهرباء، مع دفع قيمة 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، ويمكن تقسيط المبلغ المتبقي على عدة أشهر تصل إلى 12 شهر حسب قدرة العميل.

مع العلم أنه في حالة التوقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يحق لمسؤولي الكهرباء رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.