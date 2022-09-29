تفاصيل قطع الكهرباء 6 ساعات يوميا الأسبوع المقبل في المنصورة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبد العال، قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميًا بداية من يوم السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع، لإجراء أعمال الصيانة ما يتسبب في تأثر عددًا من الأماكن بنطاق حي غرب، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بفصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 عصرًا.

وأكد حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن قطع الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1/10/2022 حتى يوم الخميس 6/10/2022.

مناطق فصل الكهرباء في المنصورة

وأضح البيان، أن المناطق المتأثرة التي سيجري فصل التيار الكهربائي عنها بسبب أعمال الصيانة، هي:

يوم السبت: منطقة شارع تقسيم عقداوي من حي الأشجار - شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

يوم الأحد: شارع سكة سندوب من عبد السلام عارف - وشارع المعهد الديني من سندوب.

يوم الإثنين: منطقة امتداد شارع الخلطة الأسفلتية - وعزبة شكري وشارع عبدالواحد بمنطقة سندوب.

يوم الثلاثاء: شارع الجلاء أمام بنزينة الغاز - شارع الخلطة الأسفلتية وشارع المدارس من سندوب.

يوم الأربعاء: منطقة امتداد منطقة سيدي يس من الجمهورية - وشارع عويضة من سندوب.

يوم الخميس: امتداد الشيماء من شارع جيهان - وشارع فرن سمير وشارع الخليفة المأمون بمنطقة سندوب.

اتخاذ اللازم وقت فصل الكهرباء

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق السالف ذكرها في البيان، اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة