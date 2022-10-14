موضوع خطبة الجمعة اليوم عن «فضائل الصلاة على النبي»

يتناول موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف، «فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)»، بعد أن حددت الوزارة عبر موقعها على الأنترنت موضوعات خطب شهر ربيع الأول لعام 1444.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وأكدت وزارة الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة اليوم، أن الصلاة على سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم) كنز من كنوز الخيرات، وباب عظيم من أبواب الطاعات، وفضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تُحصى ولا تُعد، ولا يدرك عميم بركتها إلا من ذاق، فمن ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ففيها راحة النفس والبال، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وتذوق حلاوة الإيمان، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً).

وينص موضوع خطبة الجمعة اليوم على: قد أمرنا الحق سبحانه في كتابه العزيز بالصلاة على نبيه وصفوته من خلقه محمد (صلى الله عليه وسلم)، فقال سبحانه: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) والصلاة من الله تعني الثناء والتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء.

فضائل الصلاة على النبي

وأضافت وزارة الأوقاف، في نص خطبة الجمعة اليوم أنه من فضائل الصلاة على نبينا (صلى الله عليه وسلم) نيل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله، فإذا كانت الصلاة من الله تعني الرحمة، فإنه (صلى الله عليه وسلم) قال: ( من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا).

وتؤكد الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، وفيما يلى صورة من نص موضوع خطبة الجمعة اليوم « فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)»: