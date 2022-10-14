رئيس الأسقفية: احذروا ثقاقة الاستهلاك.. ومحبة الله لا تعوض

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في المؤتمر السابع للجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر تحت شعار الكنيسة وقضايا معاصرة، والذي عُقد في أكتوبر الجاري ببيت إجابية بمنطقة وادي النطرون في البحيرة.

الدكتور سامي: خلقنا الله بمحبته ولمحبته

وألقى رئيس الأساقفة كلمته عن الكنيسة وثقافة الاستهلاك قائلا، إنّ الاستهلاك شعور وقتي قائم على مستوى المشاعر وعندما نعجز عن فهم هويتنا من خلال الله نلجأ إلى ثقافة الاستهلاك حتى نشعر بوجودنا وهويتنا، إن حاولنا أن نعوض محبة الله بالأمور المادية نصبح مدمنين وتصبح ثقافة الاستهلاك بديلًا عن الله».

واستكمل رئيس الأساقفة: «تعلمنا الكنيسة عن الهوية الحقيقية للإنسان وقيمته حيث خلقنا الله بمحبته ولمحبته وإنما ثقافة الاستهلاك تجعلنا نشعر بالحرمان الاستهلاكي بغض النظر عن الواقع الحقيقي في حياتنا إن كنا في احتياج أم لا فتعطينا هوية مزيفة عن أنفسنا».

مؤتمر الكنيسة والقضايا المعاصرة

وعقد مجلس كنائس مصر المؤتمر السابع للجنة الرعاة تحت عنوان «الكنيسة والقضايا المعاصرة» إذ ناقش المؤتمر عددًا من القضايا المهمة التي تمس المجتمع، وذلك على 8 محاضرات شارك فيها عدد من ممثلين الكنائس المصرية الخمس.

وأسهم هذا المؤيتمر في دعم روح المحبة والوحدة بين الكنائس الخمس المشاركة.