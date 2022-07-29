رئيس الأسقفية مهنئا برأس السنة الهجرية: نصلي للخير والنماء لبلادنا

هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، وكبار رجال الدولة بعيد رأس السنة الهجرية، مصليًا أن يمنح الله مصر الخير والنماء والبركة في العام الجديد.

العلاقات الطيبة التي تجمع الكنسية بالمؤسسات الإسلامية في مصر

وأكد رئيس الأساقفة في بيان تهنئته، اليوم، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة الأسقفية بالمؤسسات الإسلامية في مصر، مؤكدًا على روح المحبة والتعاون والعمل المشترك التي تربطه بكل القيادات الإسلامية.

الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة

واختتم رئيس الأساقفة: يجب أن يواصل شعب مصر الالتفاف خلف قيادته الحكيمة لجني ثمار التنمية ونسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.