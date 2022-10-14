أب يلحق بابنته بعد ساعات من وفاتها في الشرقية.. «لم يتحمل رحيلها»

شهدت قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن بين جميع أهالي القرية، بعد وفاة أب وابنته في يوم واحد، حيث توفي الأب حزنا على ابنته بعد ساعتين من وفاتها.

وفاة أب وابنته في نفس اليوم

وشيع أهالي قرية الصنافين أمس، جثمان «عفيفي ناصف» وابنته «رقية» في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه جميع أهالي القرية، وسط حالة من البكاء عكست الوداع المؤلم للفتاة الصغيرة ووالدها الذين اشتهروا بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وقال محمد السيد، أحد أهالي القرية، إن الفتاة كانت تعاني من أزمة صحية واحتجزت داخل المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد مرور نحو 3 ساعات وأثناء التجهيز لمراسم دفن تفاجأ الأهالي بسقوط الأب مغشيا عليه، وعند فحصه تبين أنه فارق الحياة، وتم تشييع الأب وابنته في يوم واحد، مضيفا أن وفاة الأب وابنته كانت صدمة كبيرة لأهالي القرية.

الحزن يسيطر على أهالي القرية

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للأب وابنته بالرحمة والمغفرة، والدعاء للأسرة.

وقالت ندى عماد في نعيها للفتاة الراحلة ووالدها عبر «فيس بوك»، «يوم حزين على قرية الصنافين، وفاة أب وابنته في يوم واحد، رقية عصام عفيفي ناصف، اللهم اغفر لهم وارحمهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان».

فيما قال شخص آخر «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان».