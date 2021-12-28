مفاجأة في واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة: الزوج دس لهم السم في الطعام

كشف تحقيقات وتحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، عن مفاجأة في واقعة العثور على جثة أم وأبنائها الثلاثة بمدينة الواسطى، حيث تبين أن وراء الواقعة الزوج، والذي وضع سم فئران لهم في الطعام الذي كان عبارة عن وجبة «محشي».

وكانت مباحث مديرية أمن بني سويف قد كثفت تحرياتها حول واقعة وفاة أم وأبنائها الثلاثة، اليوم الثلاثاء، واشتباه بالتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة محشي داخل منزلهم بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى، ووجه اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي بإشرافه ورئاسة رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث وظروفه.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء أسامة يونس، مساعد مدير أمن بني سويف، وعدد من قيادات مديرية الأمن ورئيس مباحث مركز الواسطى المقدم محمد محروس.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من سيدة عبدالمحسن سيد، وأبنائها طه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

جهات التحقيق تطلب تحريات المباحث وتشريح الجثامين الاربعة

وناظرت جهات التحقيق الجثث في محل الواقعة، كما أجرت المعاينة اللازمة بالإضافة إلى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، بالإضافة إلى إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة، وسحب عينة من بقايا الطعام «المحشي»، وسماع أقوال الزوج والجيران لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي وتشريح الجثامين الأربعة.