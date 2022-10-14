أخصائي إرشاد نفسي يقدم نصائح لاستغلال فترة الدراسة في تنمية المهارات

قال أخصائي الإرشاد النفسي والأسرى، محمد صالح، إن استغلال فترة الدراسية في تطوير المهارات الخاصة بالطالب شيء ضروري حتى يستطيع أن يتأهل بشكل صحيح لسوق العمل، ويمكن للطالب أن يتواصل مع زملائه ومدرسيه لاكتساب الخبرات المختلفة، وعمل شبكة علاقات تقوى ثقته بنفسه.

نصائح لاستغلال فترة الدراسة لتطوير المهارات

كما أوضح أخصائي الإرشاد النفسي والأسري، خلال حديثه لـ«الوطن» مسارات التطوير الثلاثة التي يمكن للطلاب أن يستفيدوا منها وهم:

-المسار المهني: يقوم من خلاله الفرد بتحديد رؤيته المطلوبة، لمعرفة ماذا يريد أن يصبح.

- مسار المهارات: يعنى المهارات الحياتية التي تساعد على تقوية الشخصية، والمهارات تختلف من شخص إلى اخر.

- مسار الخبرات: هو ما يجعلنا نسأل أصحاب الرأي والخبرة، وتجنب الاعتماد على مصدر واحد، لأن هناك فجوة بين ما يتم دراسته في المراحل التعليمية المختلفة وبين ما يكون مطلوب في سوق العمل.

وتابع «صالح» حديثه عن أهم النصائح التي يفضل إتباعها للاستفادة من فترات الدارسة لتنمية وتطوير المهارات أبرزها تنمية المهارات الحياتية ومهارات التواصل مع الاخرين، وتقديم خدمات ومساعدات لهم بما يترك في أنفسهم أثر إيجابي، كما أن الاشتراك في الاعمال التطوعية والخيرية تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية.

تقليل استخدام السوشيال ميديا

موضحا أن تقليل استخدام السوشيال ميديا يوفر لدينا الوقت الكافي للتفكير بشكل جيد والخروج عن المألوف، وتوفر الوقت أيضا للقراءة والاطلاع حيث أن كل كتاب يتم قراءته يضيف لنا شيء جديد، كما أن إدراك ما يجعلنا سعداء يساعدنا في السعي بشكل جيد.

وأشار «صالح» في حديثه إلى أن هناك ارتباط بين ما يراه الناس عنا وتحديد قيمتنا لأنفسنا، وقد ساعدت مواقع السوشيال ميديا في زيادة ذلك متجاهلين راحتنا النفسية، موضحا أن النجاح هو فعل ما يجعلني سعيد، كما أن كلمة إبداع تعنى التفكير في الشيء الذي لدينا شغف له ونشعر بالسعادة عند القيام به، والإبداع يكون عن طريق عمل أشياء لم تتم من قبل، أو معالجة الأمور القديمة بصورة مختلفة وجذابة.