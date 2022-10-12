«التعليم»: لا صحة لتعليق الدراسة حال إخلاء المدارس بسبب أعمال الصيانة

كشف شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تعليق الدراسة حال إخلاء المدارس بسبب الصيانات، قائلًا: «وزير التعليم وجه بإخلاء المدارس التي تحتاج إلى صيانات شاملة دون تعطيل الدراسة، على أن يتم تسكين التلاميذ في المدارس المجاورة لهم، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة»، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، وحفاظًا على سير العملية التعليمية.

مراجعة سلامة المباني التعليمية بشكل دوري خلال العام الدراسي الجديد

وقال «زلطة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهات عاجلة بإعادة مراجعة أمن وسلامة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية بشكل دوري، للتأكد من سير العملية التعليمية بشكل أمن ومنتظم خلال العام الدراسي الجديد 2023، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصيانة للمدارس التي تحتاج صيانة جزئية، لافتًا إلى أنه لا توجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.

قرارات من وزير التعليم للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر العديد من التوجيهات لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس، وهي:

1- اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه أي مسؤول يقصر في أداء واجبه الوظيفي أثناء سير العام الدراسي الجديد 2023.

2- ضرورة الحفاظ على حقوق الطلاب في التعلم وكرامة المعلمين.

3- الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية.

4- صيانة المدارس مسؤولية مدير المدرسة ومسؤول المباني.

5- مراجعة الصيانات الشاملة والعاجلة والبسيطة بشكل كامل ودقيق من قبل مدير المدرسة ومسؤول المباني.

6- البدء في استلام استمارة توضح موقف المدارس من الصيانة بعد أن جرى توزيعها على المديريات التعليمية.

7- قيام القيادات المسؤولة في المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بعمل جولات ميدانية ومتابعات دورية داخل المدارس، للتأكد من انتظام سير العام الدراسي الجديد.

8- ضرورة تنفيذ الإشراف اليومي داخل المدارس ومحاسبة المقصرين.

9- يجب أن تكون جميع المدارس على مستوى الجمهورية بيئة آمنة ونظيفة وداعمة للتعليم والمحافظة على أرواح الطلاب.

10- ضرورة إغلاق المدارس غير الآمنة على مستوى الجمهورية التي تحتاج إلى صيانة شاملة ولا تصح لاستمرار العملية التعليمية بالتنسيق مع المحافظين.

11- عقد الاجتماعات بشكل دوري لمديري المدارس مع المعلمين، وتحديد الأدوار والمسئوليات، وأن يكون المعلمون على علم كامل بأدوارهم ومسئولياتهم وتسجيل ذلك في محضر والتوقيع عليه.

12- التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بقيام المدارس بتسليم الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات.

13- التشديد على ضرورة عدم استخدام الإيذاء النفسي والعقاب البدني للطلاب داخل المدارس تنزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد.

14- العمل على الأرتقاء بمستوى الطلاب التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، وأيضا حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.

15- حملات توعوية للطلاب من خطورة الألعاب الإلكترونية وكيفية الوقاية منها.

16- عدم السماح باستخدام التليفونات المحمولة الذكية داخل المدارس للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي.

17- معالجة جميع المشكلات، وعدم تقبل أية تجاوزات أو أخطاء من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية في المدارس.

18- العمل على إزالة كافة المعوقات داخل المدارس للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد دون مشكلات.

19- العمل على تذليل كافة الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب داخل المدارس، حتى يصبح العام الدراسي الجديد متميزا.

20- ضرورة العمل على الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب داخل المدارس أثناء سير العملية التعليمية.