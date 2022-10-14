الداخلية: استمرار استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين مجانًا حتى 15 أكتوبر

قررت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

زيارات لأطفال ذوي الإعاقة البصرية في المدارس

ونظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي زيارات لـ 6 مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم إهدائهم 603 عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.

احتفالية لـ 100 طفل

كما تم تنظيم احتفالية لـ 100 طفل من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية برفقة مشرفيهم، بمقر نادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل، حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم العصا البيضاء.

وقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باستقبال وفود من ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز النموذجي للمكفوفين وجمعية المكفوفين المصرية، وشهد اللقاء استعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعدين الإنساني والاجتماعي.