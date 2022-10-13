«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو تشبث طفل في سيارة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تشبث طفل بسيارة حال سيرها في القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تشبث طفل بسيارة حال سيرها مدعومًا بتعليق استهتار أب شبرا الخيمة، وباستخدام أحدث التقنيات تمكنت الوزارة من تحديده.

ضبط السيارة وقائدها

وضبطت السيارة وقائدها وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب في القليوبية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية وبرفقته حفيده لنجلته تشبث بالسيارة بقصد اللهو، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.