رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو تشبث طفل في سيارة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
12:44 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تشبث طفل بسيارة حال سيرها في القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تشبث طفل بسيارة حال سيرها مدعومًا بتعليق استهتار أب شبرا الخيمة، وباستخدام أحدث التقنيات تمكنت الوزارة من تحديده.

ضبط السيارة وقائدها

وضبطت السيارة وقائدها وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب في القليوبية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية وبرفقته حفيده لنجلته تشبث بالسيارة بقصد اللهو، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

الداخلية: تحرير 566 مخالفة ضد محلات لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء 

«الداخلية»: ضبط شخصين لتحصيل مبلغ من أجنبي مقابل الصعود لمأذنة مسجد أثري

الداخلية تضبط شابا اعتدى على خطيبته بآلة حادة أمام مركز تجميل في الإسكندرية

الداخلية: تحرير 2222 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بقلم محمد بركات