القبض على مسؤول بمركز طبي اختلس أموال 2377 جلسة غسيل كلوي

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسئول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج، باستغلال طبيعة عمله وقيامه بالتلاعب في إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوي وهمية، تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية، دون وجه حق.

ضبط المتهم

تعاقد المذكور مع تلك الجهة المعنية لتحويل حالات الغسيل الكلوى للمرضى إلى المركز على أن يتم تحصيل مستحقات المركز بصفة شهرية بموجب مطالبات مالية تتضمن عدد جلسات الغسيل الكلوى، إلا أنه قام باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه، وأثبت مطالبات مالية للجهة المعنية في سوهاج بزيادة مقدارها 2377 جلسة غسيل كلوي بأسماء مرضى وهميين –على خلاف الحقيقة.

تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية - دون وجه حق- الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.